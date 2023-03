Rodson se reúne com secretários para tratar sobre construção de casas populares

Na tarde de ontem, 3, o Presidente da Prohab (Progresso e Habitação de São Carlos) Rodson Magno, juntamente com a Diretora Financeira da Prohab Giselle Torquato, reuniram-se com o Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Marques, com o Secretário da Fazenda, Mário Luiz Duarte Nunes e sua diretoria para discutirem sobre a Lei 21188 de 2022 que destina o percentual de 60% dos recursos do Fundo Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano (FMHDU) exclusivamente para programas e projetos habitacionais de interesse social.

De acordo com o Presidente da Prohab, o déficit habitacional que existe em São Carlos é muito grande, por isso a necessidade de encontrar alternativas para atender este direito de moradia ao cidadão, sendo tido como fundamental na Constituição Federal de 1988.

“Será com essa arrecadação que iremos conseguir construir mais moradias para as pessoas que não possuem a sua tão sonhada casa própria”, finaliza Rodson.

Leia Também