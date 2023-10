Rodson prestigia Feira de Ciência e Tecnologia 2023

O vereador licenciado, Rodson Magno, atualmente Presidente da Prohab, esteve neste sábado, 21 de outubro, prestigiando a Feira de Ciência e Tecnologia 2023 – Festival Araucária, que aconteceu no Ginásio de Esportes Milton Olaio Filho, com participação de diversas escolas, instituições de ensino, pesquisa e clubes de Ciências.

O evento foi realizado pelo Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CPEOF) – INCT – IFSC – USP, coordenado pelo Professor Doutor Vanderlei Salvador Bagnato, sendo a difusão científica coordenada pelo Professor Doutor Euclydes Marega Jr, pela Diretoria de Ensino – Regional de São Carlos, através da Dirigente Regional (DRE) Débora Gonzáles Costa Blanco, e a Prefeitura Municipal de São Carlos, através da Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Professor Roselei Aparecido Françoso e da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de São Carlos, representada pelo Professor Dr. José Galizia Tundizi.

De acordo com Rodson, esse tipo de evento é de grande importância para o crescimento do município de São Carlos e região. “Quero parabenizar todas as pessoas envolvidas na organização do evento, todos os alunos participantes, professores e diretores”, completa o Presidente da Prohab.

