Rodson participa de formatura da Unicep

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, participou nos dias 6,7 e 8 de março, no Centro de Convenções do Hotel Nacional Inn de São Carlos, da Sessão Solene de Entrega dos diplomas para os concluintes de 2023 da Unicep (Centro Universitário Central Paulista).

O evento reuniu 430 formandos de 24 cursos da instituição, sendo eles: Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social - PP, Direito, Psicologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Arquitetura, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Medicina Veterinária, Nutrição, Pedagogia São Carlos, Turma Porto Ferreira e EAD, Administração Turma Porto Ferreira, Educação Física Turma Porto Ferreira, Tecnologia da Informação e Manutenção de Aeronaves.

De acordo com Rodson educação é a base do processo de formação e transformação da sociedade, sendo muito importante na atualidade. “A cada dia o cenário profissional demanda pessoas mais qualificadas. Desejo à todos os tomando (as) sucesso nessa nova jornada de suas vida”, completa o Presidente da Prohab.

