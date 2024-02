Rodson entrega kits esportivos para crianças que participam de Projeto Social

Crédito: divulgação

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, juntamente com o Secretário de Governo, Netto Donato, estiveram na tarde da hoje, 19 de fevereiro, realizando a entrega de kits esportivos para crianças que praticam aulas da modalidade de futsal, na Escola Ulysses Ferreira Picollo, localizada no bairro Eduardo Abdelnur.

Os uniformes fazem parte do trabalho social de pós ocupação do Programa Minha Casa Minha, do Residencial Eduardo Abdelnur, sendo uma parceria da Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de São Carlos.

De acordo com Rodson, o kit inclui shorts, camiseta, meião, caneleira, chuteira, luvas e cotoveleiras para goleiros, além de cones, apitos e bolas para as aulas.

“O Departamento Social da Prohab foi quem executou esse trabalho, sendo de grande importância para o crescimento dessas crianças, além de incentiva-las a praticar um esporte. Estou muito feliz em fazer parte deste projeto”, completa o Presidente da Prohab.

As aulas acontecem de terça-feira e quinta-feira no período da tarde e nas sextas-feiras de manhã, para meninos e meninas, com até 12 anos de idade. Vale lembrar que ainda existem vagas e quem tiver interesse pode entrar em contato na Prohab, através do telefone 3373-7600.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também