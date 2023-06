Rodson denomina de "Francisco Augusto Nascimento - Niquinho" a Base do SAMU

Na tarde de hoje, 30 de junho, aconteceu a reinauguração do Centro de Controle Operacional - Base do Serviço de Atendimento de Urgência - SAMU 192, localizado a Rua Luiz Vaz de Camões s/n, sendo denominada de “Francisco Augusto Nascimento - Niquinho”, Lei N° 17.933 de 20 de Julho de 2016, de autoria de vereador licenciado Rodson Magno, atual Presidente da Prohab, em comemoração aos 17 anos de existência.

No evento também houve a entrega de quatro novas ambulâncias para os funcionários do SAMU que prestam serviços de grande relevância à população de São Carlos e estiveram presentes na ocasião o Secretário de Governo Netto Donato, representando o Prefeito Municipal Airton Garcia, secretários, profissionais da saúde, vereadores e demais autoridades. “Quero agradecer a família do Niquinho por me permitir essa homenagem, aos meus amigos vereadores, aos funcionários do SAMU e ao Prefeito Airton Garcia por mais essa conquista para o nosso município”, completa Rodson.



SOBRE A LEI – A Lei N° 17.933 de 20 de Julho de 2016 tem como objetivo conceder o nome do Sr. Francisco Augusto Nascimento, conhecido como “Niquinho”, a Base do Serviço de Atendimento de Urgência SAMU 192. Niquinho nasceu no dia 04 de Agosto de 1954, no Distrito de Santa Eudóxia, munícipio de São Carlos, filho de Francisco Nascimento e de Celestina Diagonal Nascimento.

Descendente de uma família humilde, começou a trabalhar aos 9 anos de idade, ajudando seu pai Chiquinho, como era conhecido, na lavoura de arroz.

Com muitas dificuldades concluiu o 1º grau dos estudos ali mesmo e durante sua adolescência trabalhou na lavoura, prestando serviços na antiga Colônia da Fazenda Figueira Branca, na Fazenda Santa Helena e na Usina de Açúcar daquela região.

Muito jovem e audacioso, aos 19 anos decidiu mudar para São Paulo, sem ter onde se hospedar, sem roupa para vestir e até mesmo sem dinheiro para sobreviver. Mas, em poucos dias conseguiu emprego na Indústria e Comércio Celite, ocupando o cargo de serviços gerais. Em 1974 trabalhou no Banco Banespa como eletricista durante 17 anos. Em 1976 casou-se com Isabel Cristina Salatino Nascimento e tiveram 3 filhos e assim permaneceram até o seu último dia de vida.

Em 1991 cansado da metrópole, resolveu voltar para o Distrito em busca de uma vida mais tranquila e neste mesmo ano iniciou sua carreira como funcionário da Prefeitura Municipal de São Carlos.

Em 1993 foi nomeado Subprefeito do Distrito de Santa Eudóxia pelo Prefeito Rubens Massucio Rubinho, permanecendo no cargo até o ano de 1996, sendo no mesmo ano efetivado como motorista de ambulância, se dedicando completamente àquela unidade.

Quando se aposentou decidiu não parar de trabalhar e continuou sendo motorista do SAMU, socorrendo vítimas e salvando vidas. Niquinho era alvo de admiração unânime, tanto pelo ser humano, pai de família, quanto pelo profissional exemplar que era.

Francisco Augusto Nascimento - “Niquinho”, no dia 25 de maio de 2011, no exercício de suas funções, conduzindo a ambulância em um deslocamento para a cidade de São Carlos, sendo vítima de um grave acidente automobilístico. Foi socorrido rapidamente por amigos e profissionais daquele mesmo plantão, mas não resistiu aos ferimentos vindo a falecer no dia 26 de maio de 2011, deixando sua esposa, seus filhos e um legado de trabalho. Um homem movido pela força de vontade, que nunca desistiu de seus sonhos, um pai de família que deixou muito orgulho àqueles que o conhecia e aos seus filhos um exemplo de força e determinação.

