Rodson convida população para Mega Feirão Habitacional que acontece neste sábado

Acontece amanhã, 12 de agosto, o Mega Feirão da Prohab, que contará com uma linha de crédito do “Novo Programa Casa Paulista”, sendo uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com o setor privado para facilitar a aquisição de moradias.

Em São Carlos as construtoras MRV, HM e Vitta estarão comercializando apartamentos em diversas regiões da cidade.

O feirão será realizado a partir das 9h, na Praça do Mercado Municipal, localizada na Rua Geminiano Costa, entre a Avenida São Carlos e Rua Episcopal.

De acordo com o Presidente da Prohab, Rodson Magno, para ter acesso ao benefício, o interessado deve ter renda familiar de, no máximo, R$ 3.960 por mês, não possuir imóvel no próprio nome, escolher a propriedade que pretende adquirir, fazer uma simulação de financiamento com um funcionário ou correspondente da Caixa Econômica Federal e receber a aprovação pela instituição financeira.

“O feirão é uma grande oportunidade para quem deseja adquirir sua tão sonhada casa própria, onde este novo programa disponibilizará um subsídio de R$ 11 mil para a população comprar seu primeiro imóvel diretamente com as construtoras”, completa o Presidente da Prohab.

Vale destacar que o “Casa Paulista” é o novo programa da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação que fez a junção de todos os atendimentos habitacionais do Governo de São Paulo, e que agora conta com quatro pilares de atuação.

