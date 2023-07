Rodson comemora chegada do "Vida Longa"

Na tarde da última sexta-feira, 21, o vereador licenciado, atualmente Presidente da Prohab, Rodson Magno, visitou o empreendimento composto de 22 unidades habitacionais sendo um projeto do “Programa Vida Longa”, juntamente com as proprietárias da construtora responsável pelo empreendimento, Silvia Abido e Camila, o Gerente da CDHU Regional de Araraquara/Bauru, Gustavo Salmazo, com o Supervisor da Fiscalização da CDHU, José Luiz Cardozo e a Diretora da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, Ingrid Ienco Cazella.

Em São Carlos, o empreendimento está em sua etapa final e a data prevista da inauguração será dia 17 de agosto, sendo denominado de “Wilson Marques”, localizado na Rua João Tonissi, no Jardim Paulistano.

Os beneficiados serão pessoas idosas (60 anos ou mais), sozinhas ou com vínculos familiares fragilizados, independentes para as atividades da vida diária, em situação de vulnerabilidade e risco social, com renda mensal de até dois salários mínimos.

O “Programa Vida Longa” trata-se de uma ação conjunta entre a Secretaria de Estado da Habitação, CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano) e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e o Município de São Carlos, tendo por objetivo implantar equipamento comunitário de moradia assistida e gratuita, visando a oferta de serviço sócio-assistencial de acolhimento.

O programa pretende promover socialização dos moradores, resgatando o modelo de comunidade, sendo mantida a tipologia habitacional de unidades autônomas. Vários itens de segurança e acessibilidade também estão presentes, como barras de apoio, pias e louças sanitárias em altura adequada, portas e corredores mais largos, interruptores em quantidade e alturas ideais, rampas e pisos antiderrapantes.

As áreas comuns foram projetadas com recursos de acessibilidade para facilitar a locomoção e dar segurança e conforto aos idosos. O projeto paisagístico é diferenciado para proporcionar um ambiente agradável e o Centro de Convivência garante um espaço comunitário adequado para o desenvolvimento das atividades previstas no Projeto Social. As áreas externas também foram adequadas para promover melhor aproveitamento pelos moradores, havendo área para horta, churrasqueira para refeições coletivas externas, além de áreas de sombreamento trazendo maior conforto, permitindo a permanência dos idosos nas áreas externas do local.

“Esta é mais uma conquista do meu mandato como vereador. Quero agradecer o apoio do Deputado Federal, Fernando Marangoni, do Prefeito Municipal, Airton Garcia, e todos os envolvidos na construção deste grande empreendimento para nossa cidade”, completa Rodson.

Vale destacar que o município é responsável pela indicação dos beneficiários, doação dos terrenos para a construção, gestão e manutenção do empreendimento após a conclusão das obras.

