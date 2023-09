Rodson acompanha reforma do velório municipal

O vereador licenciado Rodson Magno, atualmente Presidente da Prohab, esteve juntamente com o Secretário de Serviços Públicos, Marcelo Targas e o Chefe de Seção do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Lucas Tiberti, visitando o velório municipal do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, onde encontra-se em reforma. Rodson há tempos vinha protocolando requerimentos solicitando a reforma geral e apontando os problemas, como infiltrações, vazamentos, troca de portas, janelas, necessidade de troca pisos e azulejos nos banheiros, bem como pintura das áreas internas e externas das salas, sem contar a infestação de pombos que se instalou no telhado que precisava ser imediatamente combatida.

Diante da situação, a Prefeitura iniciou a reforma no local, um investimento de R$ 1,4 milhão, sendo R$ 800 mil de emenda parlamentar destinada pelo ex-deputado federal Lobbe Neto. “As famílias que velam seus entes queridos precisavam no mínimo de dignidade e o atual velório não atendia mais as necessidades das pessoas, deixando a desejar no quesito de conforto e segurança. Quero agradecer o Prefeito Airton Garcia que sempre se mostrou favorável às demandas da população e todos que se uniram e se empenharam para que essa reforma completa tivesse início”, destaca Rodson.

A reforma realizada nesse espaço será para conserto de vazamentos, troca de portas, calhas, telhados, janelas, pisos e azulejos, bem como pintura geral, troca dos ventiladores, das luminárias e do estofamento dos bancos. “Com isso, poderemos oferecer as famílias um ambiente mais confortável nos momentos difíceis que é o de velar um ente querido”, finaliza o Presidente da Prohab.

