Rodoviária registra movimento 35% maior no feriadão

O movimento no Terminal Rodoviário cresceu 35% no feriado prolongado de 1º de maio em comparação com um final de semana normal. O período compreende a quarta-feira, 30 de abril até 4 de maio, último domingo. Entre partidas e chegadas, um total de 8 mil pessoas nestes cinco dias.

O gerente do Terminal Rodoviário Ubirajara Marques Maurício afirma que o movimento foi bem tranquilo. “Tivemos pequenos atrasos decorrente a acidentes e obras em algumas rodovias, principalmente na Washington Luís, tanto no trecho entre São Carlos e Ibaté quanto no trecho entre São Carlos e Rio Claro. “No operacional não tivemos problemas; Não registramos nenhuma ocorrência. Graças a Deus, tudo foi bem tranquilo apesar do movimento”, destaca ele. Os destinos mais procurados foram São Paulo, São José do Rio Preto, Litoral, Campinas e Ribeirão Preto.

Segundo Maurício as Economíadas, jogos universitários realizados neste período do feriadão movimentaram o terminal, mas não de forma significativa. “Houve um movimento, mas não foi tão grande assim. Muitos estudantes viajam de ônibus fretados e com seus próprios automóveis”, comenta ele.

A rodoviária é administrada pela concessionária Plataforma 15 Terminais Rodoviários, Segundo Maurício, nos feriados prolongados e datas especiais, o quadro de funcionários nas áreas de operação, limpeza, segurança (40 câmeras de monitoramento) e manutenção recebe um reforço de acordo com a demanda, a programação dos ônibus também sofre modificações para que o terminal consiga atender o aumento da movimentação com os carros extras. A operação especial também é estendida aos parceiros que atuam dentro dos terminais, tais como: empresas de ônibus, pontos de alimentação, lojistas e demais serviços.

