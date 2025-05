Rodoviária de São Carlos passa por obras de melhorias

Terminal rodoviário de São Carlos está sendo revitalizado - Crédito: divulgação

A área de embarque e desembarque do Terminal Rodoviário de São Carlos está passando por obras de manutenção e revitalização. A iniciativa é da Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, em parceria com a concessionária Plataforma 15, responsável pela administração do local.

Entre as melhorias, destaca-se a reforma do piso intertravado, utilizado tanto pelos ônibus quanto pelos pedestres nas plataformas. A obra envolve a substituição parcial do pavimento, o nivelamento de trechos com desníveis e a pintura das áreas de circulação.

Um dos pontos principais da revitalização é a qualificação do piso tátil, fundamental para garantir acessibilidade e segurança às pessoas com deficiência visual ou mobilidade reduzida.

De acordo com o secretário adjunto da Secretaria de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista, as intervenções eram urgentes devido ao desgaste do piso na área de embarque e desembarque. “As obras estão sendo realizadas com interdições parciais, de forma a não comprometer o funcionamento do terminal”, explicou.

O investimento é de aproximadamente R$ 120 mil, com conclusão prevista para a primeira quinzena de junho. As melhorias integram um plano contínuo de qualificação dos espaços públicos e do sistema de mobilidade urbana no município.

Da assessoria

Leia Também