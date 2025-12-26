Rodovia Washington Luís, que corta São Carlos, está entre as 20 melhores do Brasil, aponta CNT

Trecho de serra Washington Luís - Crédito: divulgação

A Rodovia Washington Luís (SP-310), principal eixo viário que corta a cidade de São Carlos, aparece entre as 20 melhores rodovias do Brasil na edição mais recente da Pesquisa de Rodovias da Confederação Nacional do Transporte (CNT). O trecho avaliado, que vai de Mirassol a Cordeirópolis, recebeu classificação “Bom”, reforçando a importância estratégica da via para a mobilidade, a economia e a logística do interior paulista.

O levantamento mostra que o estado de São Paulo lidera o ranking nacional de qualidade viária, concentrando 14 das 20 rodovias consideradas ótimas ou boas no país. Grande parte dessas estradas é administrada por concessionárias, modelo que, segundo a CNT, garante maior volume de investimentos em manutenção, segurança e ampliação da capacidade das vias.

Em São Carlos, a SP-310 é fundamental para o deslocamento diário de moradores, estudantes, trabalhadores e para o escoamento da produção regional. A rodovia conecta o município a importantes polos econômicos como Araraquara, Rio Claro e a Região Metropolitana de Campinas, além de ser um dos principais acessos ao interior e à capital paulista.

A metodologia da CNT avalia três critérios principais: pavimento, sinalização e geometria da via, levando em conta condições do asfalto, presença de acostamentos, curvas, pontes e dispositivos de segurança. De acordo com a entidade, rodovias em más condições podem elevar em até 31,2% os custos operacionais do transporte, percentual que chega a 35,8% em estradas sob gestão pública direta.

Embora a Washington Luís não figure entre os trechos classificados como “Ótimo”, o reconhecimento como uma rodovia “Boa” coloca a via em posição de destaque no cenário nacional e evidencia a relevância dos investimentos contínuos em conservação e segurança viária. A SP-310 também integra corredores logísticos que impulsionam o desenvolvimento econômico regional e estadual.

Veja o ranking:

1 – São Paulo: SP-270 (Raposo Tavares) / BR-267 / BR-374 – Trecho de Presidente Epitácio a Ourinhos – Ótimo

2 – Rio de Janeiro: RJ-124 – Trecho de Rio Bonito a São Pedro da Aldeia – Ótimo

3 – São Paulo: SP-348 (Rodovia dos Bandeirantes) – Cordeirópolis – Ótimo

4 – São Paulo: SP-225 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros/Engenheiro Paulo Nilo Romano) / BR-369 – Trecho de Itirapina a Santa Cruz do Rio Pardo – Ótimo

5 – São Paulo: SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha) – Trecho de Rubinéia a Mirassol – Ótimo (pública)

6 – Minas Gerais: BR-050 / BR-262 / BR-365 / BR-455 / BR-464 – Trecho de Araguari a Delta – Ótimo

7 – São Paulo: SP-070 (Rodovia Ayrton Senna/Carvalho Pinto) – Trecho de Taubaté a Guarulhos – Ótimo

8 – São Paulo: SP-021 (Rodoanel) – Trecho de Arujá a São Paulo l – Ótimo

9 – São Paulo: SP-270 (Raposo Tavares) / BR-272 / BR-373 – Trecho de São Paulo a Itapetininga – Ótimo

10 – Goiás: BR-050 / BR-352 – Trecho de Cristalina a Cumari – Ótimo

11 – São Paulo: SP-463 (Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães) – Trecho de Ouroeste a Clementina – Ótimo (pública)

12 – São Paulo: SP-326 (Rodovia Brigadeiro Faria Lima)/ BR-364 – Trecho de Barretos a Matão – Ótimo

13 – Paraná: BR-163 – Trecho de Cascavel a Realeza – Ótimo

14 – Santa Catarina: BR-101 / BR-282 / BR-376 / BR-486 – Trecho de Garuva a Passo De Torres – Ótimo

15 – São Paulo: SP-334 (Rodovia Cândido Portinari) – Trecho de Cristais Paulista a Ribeirão Preto – Ótimo

16 – São Paulo: SP-351 (Rodovia Altino Arantes) / BR-265 – Trecho de Batatais a Santo Antônio da Alegria – Bom (pública)

17 – São Paulo: SP-333 (Rodovia Miguel Jubran) / BR-153 – Trecho de Sertãozinho a Florínia – Bom

18 – São Paulo: SP-310 (Rodovia Washington Luís) / BR-267 / BR-364 / BR-456 – Trecho de Mirassol a Cordeirópolis – Bom

19 – Mato Grosso do Sul: BR-359 – Trecho de Costa Rica a Coxim – Bom

20 – São Paulo: SP-300 (Rodovia Marechal Rondon) / BR-154 / BR-262 / BR-267 – Trecho de Castilho a Jundiaí – Bom

