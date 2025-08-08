Rodeio: Prefeitura prepara plano especial de trânsito para os dias de evento

Agentes de trânsito de São Carlos - Crédito: divulgação

Em razão da realização do Rodeio São Carlos 2025, nesta sexta-feira (8/8) e no sábado (9/8), a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana anunciou um plano especial de trânsito para a região do evento. O objetivo é assegurar a fluidez viária e a segurança dos participantes, com interdições estratégicas, controle de acessos e rotas alternativas.



A principal alteração será a interdição da Avenida Heitor José Reali, no sentido bairro-centro, durante o período de acesso ao evento. A medida visa priorizar a entrada do público e evitar congestionamentos.

O acesso ao evento e aos estacionamentos será preferencialmente pela Avenida Getúlio Vargas, utilizando a Avenida Heitor José Reali e a Rua Faber. Outra opção será a Avenida Juscelino Kubitschek, na região da Serasa, que terá bloqueio com controle de acesso. Essa via também será compartilhada com o tráfego das empresas do Distrito Industrial.



Para facilitar o transporte público e por aplicativo, foi criada uma área exclusiva de embarque e desembarque na Avenida Heitor José Reali, entre a rotatória da Serasa e a Rua Faber. O local contará com controle de acesso e apoio operacional.

Outra mudança importante será na rotatória entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Dr. Germano Fher Júnior (sentido bairro-centro), onde ficará proibida a conversão à esquerda para a Avenida Heitor José Reali.



A Secretaria de Segurança Pública e Mobilidade Urbana orienta os motoristas a evitarem as vias próximas ao evento, utilizarem rotas alternativas e respeitarem a sinalização provisória. O estacionamento nos canteiros centrais estará proibido e será fiscalizado rigorosamente pelos agentes de trânsito. “O evento movimenta milhares de pessoas e exige atenção redobrada para garantir não apenas o acesso ao recinto, mas também a segurança de quem circula pela região", disse o secretário adjunto de Mobilidade Urbana, Sebastião Batista.

