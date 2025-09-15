(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Ação social

São Carlos Rodeio Fest arrecada quatro toneladas de alimentos

15 Set 2025 - 10h48Por Da redação
São Carlos Rodeio Fest arrecada quatro toneladas de alimentos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

O vereador e diretor do São Carlos Rodeio Fest, Ubirajara Teixeira, representando a MP Promoções, realizou na manhã desta segunda-feira (15) a entrega de cerca de quatro toneladas de alimentos arrecadados durante ação social promovida no evento.

A iniciativa contou com a adesão do público do rodeio, que contribuiu com doações de mantimentos não perecíveis. Todo o volume arrecadado foi destinado à Prefeitura de São Carlos, que, por meio do Fundo Social de Solidariedade, ficará responsável pela triagem e distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pelos programas sociais do município.

