Roda de caminhão se solta e complica trânsito na avenida Dr. Heitor José Reali, em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Na noite desta segunda-feira (3), um incidente envolvendo um caminhão carregado com lenha causou transtornos no trânsito da avenida Dr. Heitor José Reali, próximo à fábrica da Faber-Castell, em São Carlos.

A roda traseira do veículo se soltou enquanto o motorista transitava pelo local, fazendo com que o caminhão ficasse parado no meio da via. O problema gerou transtornos no trânsito, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passavam pela região.

Para solucionar a situação, um mecânico foi acionado para realizar o conserto do veículo.

