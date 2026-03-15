Risco de erosão leva SAAE a interditar trecho no cruzamento no Santa Felícia

Crédito: SCA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) realizou, neste sábado (14), uma vistoria técnica para avaliar risco de erosão em um sistema de tubulação pluvial localizado no cruzamento da Rua Francisco Possa com a Rua Emílio Mário Ribas, no Santa Felícia.

De acordo com o órgão, a área foi parcialmente interditada como medida preventiva para garantir a segurança de motoristas e pedestres que circulam pelo local. O SAAE orienta que a população redobre a atenção ao passar pela região e informou que a nota pode ser atualizada a qualquer momento, conforme o andamento das avaliações e eventuais intervenções necessárias.

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