No feriado de amanhã, 15 de agosto, a Rigras estará com uma Operação Especial para atender a Festa da Babilônia, com inicio às 04h, com ônibus saindo do santuário com destino a antiga estação ferroviária.

O sentido inverso será feito com primeiro horário às 5h, partindo da estação com destino a Aparecidinha da Babilônia.

Os ônibus estarão identificados como BABILÔNIA/ESTAÇÃO e terão partidas a cada meia hora durante toda a festa.