Rigras entrega 10 Ã´nibus 0 km e idade mÃ©dia da frota cai para 2,5 anos

Novos ônibus - Crédito: Maycon Maximino

A empresa concessionária do transporte coletivo, Rigras, realiza nesta segunda-feira (31), às 14h, na Praça do Mercado Municipal, a entrega de 10 novos ônibus para renovação da frota do município.

Com a incorporação dos novos veículos, somados a outros cinco que já estão em operação, a idade média da frota será reduzida para 2,5 anos, proporcionando mais conforto e segurança para os passageiros.

Durante o evento, o prefeito Netto Donato também anunciará a implementação de uma nova linha de transporte coletivo, além de outras melhorias no sistema público de mobilidade urbana.

A renovação da frota faz parte dos esforços para modernizar o transporte público da cidade, garantindo mais eficiência e qualidade para os usuários.

