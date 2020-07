Rifa solidária irá sortear viagem e ajudará entidades que cuidam de animais abandonados

Crédito: Marcos Escrivani

Uma campanha solidária com o objetivo de arrecadar fundos para protetoras de animais abandonados cresce nas redes sociais. Uma rifa foi criada com 200 números (valor unitário de R$ 10 o número). O Gatil Little Cat e o Clube dos Patinhas Carentes são as entidades filantrópicas que serão beneficiadas.

Como prêmio, uma viagem terrestre incluindo transporte ida e volta, hospedagem, café da manhã e seguro viagem, ofertado pela Wonder Trip Viagem & Turismo.

Todo o valor arrecadado será destinado para dois projetos que demandam auxílio, uma vez que, as protetoras não recebem ajuda governamental e dependem de doações para manutenção das ações.

Para participar, basta entrar em contato pelo WhatsApp (16) 99401-0305 e receberá todas as instruções de como proceder para formalizar a reserva. Vale ressaltar que a iniciativa tem fins não lucrativos.

Conheça um pouco mais sobre os projetos

GATIL LITTLE CAT

Atualmente são atendidos aproximadamente 200 animais, entre o gatil, colônias na cidade e famílias carentes que que são assistidas pelo projeto. O trabalho da protetora Gabriela consiste principalmente no suporte a gatos que são vítimas de abandono, maus tratos e procriação desenfreada. Por isso não só é realizado a alimentação, cuidados veterinários, como também a castração, com a finalidade de mudar esse cenário tão difícil o qual nós deparamos diariamente. Vale destacar que o trabalho realizado não conta com recursos governamentais, ou seja, sua manutenção é custeada por doações, rifas, eventos e campanhas. Para maiores informações ou para conhecer o trabalho realizado, visite o Facebook e Instagram: Gatil Little Cat by Gabby Hinestrosa 2.0.

WhatsApp: (16) 99398-9737. Vanessa (voluntária)

CLUBE PATINHAS CARENTES

Atualmente são atendidos quase 100 animais, 13 fixos no abrigo, 25 lares temporários, 40 de rua sendo que grande parte das ações são desenvolvidas no bairro Jardim Zavaglia, no entanto, são acolhidos animais em situação de abandono em toda a cidade. Para maiores detalhes, visite o facebook do projeto Clube dos Patinhas Carentes- Jd Zavaglia/ Dora Oliveira Soares.

WhatsApp: (16) 99168-0063 - Dora

