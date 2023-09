Revista City’s Book destaca São Carlos

Crédito: Divulgação

Nesta quinta-feira, 28, no auditório do paço municipal, aconteceu o lançamento da revista City’s Book São Carlos 2023/24, ferramenta de negócios que vai divulgar os principais atrativos da cidade, com foco na captação de novos investimentos.

O projeto nasceu em 2013 com objetivo de ampliar a visibilidade dos municípios pujantes e divulgar modelos de administrações públicas de sucesso para o cenário nacional e internacional, visando gerar parcerias, investimentos e desenvolvimento econômico, além de atrair novas empresas e indústrias para o município de São Carlos.

Realizado em parceria com o Governo Municipal, a edição serve como um verdadeiro cartão de visita da cidade, resumindo os principais atrativos e as boas práticas administrativas, serve ainda como facilitador para a realização de parcerias permitindo aumentar a visibilidade do município tanto no Brasil como também internacionalmente.

Sem custo para a Prefeitura, com uma tiragem de 5.000 exemplares, trilíngue (português, inglês e chinês), o projeto possui alcance internacional, sua distribuição é gratuita e segmentada, tendo com foco principal as áreas Governamental, Econômica e Política.

Consulados, embaixadas, cidade do entorno, empresas, Câmara dos Deputados, Senado, Assembleia Legislativa e Câmaras de Comércio Exterior, são alguns dos locais de distribuição da revista.

“Essa é a segunda edição que fazemos aqui, São Carlos é uma cidade que vem se desenvolvendo bastante e atraído investimentos de empresas, e essa é uma grande oportunidade para trazer ainda mais empresas para a cidade”, explicou a analista de comunicação da City’s Book, Fabiana Amorim.

Rodrigo Rodrigues, vice-presidente de Tecnologia da Informação do Serasa Experian, falou sobre a importância de conhecer outras empresas e também o trabalho social e de investimento na cidade feito pela Prefeitura. “São Carlos tem um polo tecnológico fantástico, com grandes universidades, com mão de obra bastante qualificada, é fundamental estar presente nesses polos”.

“A revista apresenta de forma geral, algumas das principais características de São Carlos, seja do ponto de vista da produção industrial, das suas principais empresas, como também uma apresentação geral da cidade, do trabalho desenvolvido pela Prefeitura e por outros órgãos como as universidades, que tem uma expressão muito forte no nosso município. É uma vitrine, onde aparece uma boa parte do trabalho realizado pelas empresas e pelas instituições públicas e privadas. É um cartão de visitas, como uma forma de apresentar a cidade em eventos tanto aqui em São Carlos como fora”, disse Leandro Severo, secretário de Comunicação que no ato representou o prefeito Airton Garcia.

