Reunião virtual da ABRAZ - sub-regional São Carlos irá abordar a Covid-19

A ABRAZ - Associação Brasileira de Alzheimer - sub-regional São Carlos realizará nesta quinta-feira, 15, a partir das 19h30, mais uma reunião virtual voltada aos cuidadores e familiares dos pacientes com demência.

O médico Gustavo Munno irá abordar as questões relativas a Covid-19 para evitar o contágio e ainda analisar os números de casos em São Carlos. O objetivo do bate-papo é trazer a realidade da pandemia na cidade e reforçar as prevenções.

De acordo com Munno, os pacientes com demência estão no grupo de risco da Covid-19 e é importante reforçar os protocolos preventivos que os cuidadores e familiares precisam de incorporar no cuidado para evitar a contaminação. Ele ressalta ainda que muitos cuidadores transitam em outros ambientes e locais antes e depois do cuidado domiciliar do idosos. Nesse sentido, redobrar a atenção e os cuidados são essenciais.

Outras informações sobre a sala de reunião virtual podem ser obtidas pelo e-mail abrazsaocarlos@gmail.com ou no perfil do Instagram, @abrazsaocarlos. O encontro é aberto à população. Entretanto, o número de participante é limitado.

A ABRAz sub-regional São Carlos mantém os encontros, nesse momento de pandemia no modelo virtual e online, dentro da perspectiva de melhorar a qualidade de vida dos familiares e cuidadores na assistência aos pacientes com Demência.

A Associação Brasileira de Alzheimer dentro da sua missão, oferece apoio social, emocional e informativo a familiares, cuidadores, bem como estudantes e profissionais da área da saúde e ao público interessado em conhecer sobre a Doença de Alzheimer e outras demências.

A coordenadora da ABRAz sub-regional São Carlos, Ana Cláudia Trombella Barros explica que o grupo de apoio aborda temas variados relacionados à demência como diagnóstico, tratamento e cuidados cotidianos. "A essência dessas ações é oferecer a quem cuida da pessoa com demência -cuidador e familiar- uma rede de apoio para amenizar os efeitos da sobrecarga vivenciada no exercício da função, que muitas vezes gera estresse, ansiedade e depressão”, explica.

Outro ponto fundamental para a ABRAZ é dar suporte ao cuidador. “Muitas vezes são idosos cuidando de idosos, com uma sobrecarga acentuada de trabalho e responsabilidade. Por isso oferecemos além de técnicas e conhecimento, um apoio emocional a esse cuidador”, relatou Ana Cláudia.

As dicas para uma convivência mais harmoniosa entre o idoso com demência, o cuidador e familiares serão abordadas no encontro. Pequenas ações previamente organizadas podem diminuir o estresse na hora do banho e da alimentação, por exemplo.

