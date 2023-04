Reunião traça estratégias para reforçar segurança nas escolas de São Carlos e região

Crédito: Divulgação

Com o intuito de realinhar ações e estratégias de segurança nas escolas de São Carlos e região, estiveram em reunião de trabalho em São Carlos, a dirigente regional de ensino Débora Blanco, os PMs tenente coronel Mussolini e capitão Gonçalves de Bellonci, da secretaria de Segurança Municipal.

Durante o encontro, ficou reforçado a necessidade da união dos envolvidos para melhorar a segurança dos estudantes e profissionais da educação através de alguns procedimentos imediatos, como monitorar redes sociais em conjunto, aperfeiçoar a comunicação pelo WhatsApp institucional entre Policia Militar e diretores de escolas, prioridade nos atendimentos pelo canal 190, presença constante da Ronda Escolar nas escolas, apoio do monitoramento de câmeras nas escolas no sistema integrado com a PM/Seduc e das câmeras externas das vias públicas no entorno das unidades.

A diretoria de Ensino conta com 46 unidades estaduais em 7 municípios e as escolas estarão reforçando seus protocolos de segurança nas atividades diárias. Poderão ainda ser instalados concertinas com recursos de PDDE Paulista, portões eletrônicos e serão orientados a manter conduta de alerta na rotina escolar. A Diretoria de Ensino em conjunto com a Seduc efetuará a chamada dos agentes de Organização Escolar para fazer reposição de modulo, constante formação através do programa Conviva de seus profissionais para obter uma escola acolhedora e que promova ações e projetos que disseminem a solidariedade e a paz.

Também foi ressaltado a importância da participação das famílias no monitoramento das atividades e condutas de seus filhos no sentido de promover uma parceria constante onde possamos orientar e assegurar uma convivência harmoniosa em sociedade.

