Reunião na Prefeitura pode definir reabertura do comércio em São Carlos na segunda-feira, 27

Crédito: Arquivo/SCA

Integrantes do Comitê de Crise da Saúde de São Carlos, que toma medidas de combate ao novo coronavírus, vereadores e representantes de entidades, estão reunidos na Prefeitura Municipal de São Carlos e discutem uma possível reabertura do comércio na próxima segunda-feira, 27. O SCA confirmou a informação junto a uma fonte do poder executivo.

Caso isso aconteça, a reabertura virá com muitas restrições, já que vigora no Estado de São Paulo uma quarentena até o dia 10 de maio, imposta pelo governador João Dória (PSDB).

Nesta quarta-feira, 22, entidades que representam o Comércio Varejista de São Carlos, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc) e o Sindicato do Comércio Varejista de São Carlos e Região (Sincomercio), protocolaram um pedido para que o Comitê de Combate ao Coronavírus do Município avalie a liberação do comércio varejista por drive-thru, ou seja, que o comércio em geral possa fazer entrega de produtos em circuito, organizado na via pública ou em estacionamento próprio.

