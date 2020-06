Reunião entre Sindicato dos Metalúrgicos e Tecumseh encerra onda de demissões de trabalhadores

Crédito: Divulgação

Uma reunião entre Sindicato dos Metalúrgicos e Tecumseh do Brasil ocorrida na tarde de sexta-feira, 19, encerrou, a princípio, a onde de demissões na indústria. A informação foi passada pelo presidente da entidade sindical, Vanderlei Strano que postou um vídeo de sete minutos na noite do mesmo dia nas redes sociais. Na oportunidade estava acompanhado dos trabalhadores Alexandro Fermiano e Eduardo Spinelli.

Na quinta-feira, 18, por volta das 15h, a empresa promoveu uma demissão em massa em suas duas plantas (na Vila Isabel e no Jardim Jockey Club) e superou a marca de 100 trabalhadores que perderam o trabalho. Segundo a direção a motivação seria a grave crise econômica devido à pandemia da Covid-19. Outros desligamentos, inclusive, não estavam descartados.

No mesmo dia, Vanderlei Strano se reuniu com representantes da Tecumseh para tentar frear as demissões e na manhã de sexta-feira, 19, ocorreu uma assembleia na planta 2 com funcionários e após deliberações ficou decidido que, caso ocorrem novas demissões os trabalhadores iriam paralisar as atividades.

Segundo Strano, a pressão surtiu efeito e durante o dia advogados da Tecumseh e representantes do RH, em reunião, afirmaram que as demissões deixariam de ocorrer nas duas plantas.

“Esta união entre sindicato e trabalhadores serve de exemplo para a sociedade. Impediu que outros trabalhadores fossem demitidos”, disse Strano. “Durante a pandemia fizemos acordos com a Tecumseh. No lay-off (suspensão temporária do trabalho) foram 530 trabalhadores. Na parte administrativa houve a redução de 25% da jornada de trabalho e de salários. Além do fato de que os trabalhadores fariam apenas um turno. Tudo para que não houvesse demissões. A Tecumseh utilizou dinheiro público para se beneficiar para a manutenção de trabalhadores e mesmo assim demitiu”, reforçou o sindicalista,

“Vamos estar atento para que ações desta natureza não sejam tomadas pela indústria e que os empregos sejam mantidos”, finalizou.

