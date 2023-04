Reunião entre prefeitura e diretores de escola debate segurança nas unidades de ensino

Crédito: divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio das secretarias municipais de Educação e de Segurança Pública e Defesa Social, realizou, na manhã desta quarta-feira (12/04), uma reunião com diretores das escolas da rede municipal de ensino a fim de debater os recentes atentados ocorridos em unidades escolares do país e apresentar o diagnóstico da cidade de São Carlos quanto aos protocolos de segurança e medidas tomadas para evitar este tipo de situação em toda a cidade.

Durante mais de duas horas de reunião, agentes das duas pastas e da Guarda Municipal dialogaram com os diretores das escolas e, em conjunto, apresentaram possibilidades para reforçar os protocolos e a segurança das escolas e da comunidade escolar, assim como lembraram de ações já realizadas nos últimos anos e que coíbem a possibilidade de atos de violência relacionados à educação são-carlense.

Além disso, frisou-se também a importância da participação da sociedade civil e dos representantes da educação municipal na audiência pública a ser realizada nesta quinta-feira (13/04), às 15h, na Câmara Municipal, para discutir assuntos pertinentes à segurança de escolas e outras instituições de ensino e da educação infantil no município.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, a cidade de São Carlos efetuou diversos investimentos preventivos nas escolas recentemente, mas, no atual momento, todos os setores devem se unir para somar forças e manter vigilância quanto a estas e outras situações. “Essa reunião foi importante, pois precisamos alinhar algumas medidas e estarmos juntos no enfrentamento desta questão que envolve não somente segurança pública. Discutimos a vulnerabilidade estrutural das escolas, a tecnologia já implantada no município, a questão da intensificação do patrulhamento, contratação de vigias, realocação de controladores de acesso, fechamento de portões, entre outras questões. Temos que ter a consciência de que todo mundo precisa caminhar junto neste momento e saber filtrar as informações para adotarmos as providências mais urgentes”, disse Samir.

Já o secretário municipal de Educação, Roselei Françoso, mencionou que o momento pede calma e celeridade caminhando simultaneamente. “Procuramos orientar os gestores da comunidade escolar quanto as ações que devem ser realizadas diante da situação que estamos vivendo.

Apresentamos também alguns números relevantes para mostrar que a Prefeitura fez investimentos na área de segurança das escolas, afinal, praticamente todas as escolas possuem monitoramento 24h por câmeras e alarmes, em um investimento de cerca de R$ 2,7 milhões, bem como investimentos com controladores de acesso na ordem de R$ 3,4 milhões e o dispositivo SOS Escolar, que aciona toda a força de segurança em caso de surpresas com pessoas sem relação com o ambiente escolar. Da mesma forma, indicamos às escolas um controle maior de fluxo de pessoas nos prédios escolares e, com os encaminhamentos da audiência pública, voltaremos a debater nossas vulnerabilidades e o enfrentamento conjunto com outras secretarias”, comenta Roselei.

Também participaram da reunião o vice-prefeito Edson Ferraz, o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki, o secretário municipal de Comunicação, Leandro Severo, e diretores administrativos da Secretaria Municipal de Educação.

LIVE NAS REDES SOCIAIS – A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Comunicação, fará uma transmissão ao vivo (live) nesta quinta-feira, às 19h, para esclarecer dúvidas e apresentar ideias sobre a segurança das escolas do município. Os secretários municipais Samir Gardini e Roselei Françoso, das pastas de Segurança Pública e Educação, respectivamente, participarão do encontro.

A transmissão acontece nos canais oficiais da Prefeitura nas plataformas Facebook (https://facebook.com/prefeiturasaocarlos) e YouTube (https://www.youtube.com/c/prefeiturasaocarlosoficial).

