Reunião entre Polícia e Militar e representantes de escolas acontece nesta terça-feira em São Carlos

SIGA O SCA NO

Tenente Coronel da Polícia Militar Luiz Sergio Mussolini Filho - Crédito: divulgação

Acontece nesta terça-feira (18), uma reunião entre o comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tenente coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho, e representantes de escolas de São Carlos e região. Na reunião que será realizada no Teatro Municipal serão tratados diversos temas voltados à segurança das unidades escolares.

Às 14h a reunião será para todas escolas de São Carlos (estaduais, municipais, particulares inclusive de educação infantil e para as Universidades).

Logo na sequencia, às 16h30, estarão reunidos a Polícia Militar e membros de escolas de Ibaté, Rib Bonito, Dourado, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro e Descalvado.

O Teatro Municipal de São Carlos Alderico Vieira Perdigão, está localizado na rua Sete de Setembro, 1735 (esquina com a rua José Bonifácio).

Segundo a corporação, devido a capacidade do teatro poderão participar somente duas pessoas por unidade de ensino, sendo que o acesso será controlado.

Leia Também