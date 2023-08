Reunião do GGI-M discute ações para o mês de agosto, entre elas a festa do Santuário da Babilônia

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social coordenou mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M), espaço de interlocução permanente entre as instituições do sistema de justiça criminal e os órgãos de segurança pública para debater e propor ações de redução à violência e criminalidade.



A reunião faz parte do calendário de política pública nacional e todo o mês, ações são discutidas e planejadas para esse período, levando em conta os indicadores do mês anterior e necessidades do município, sendo que a partir desses dados são organizadas as operações, além disso são discutidos e articulados os apoios e logística dos eventos mais complexos do mês.

“Nesse mês de agosto, nós temos como exemplo, um evento que atrai muitas pessoas e que existe a necessidade de várias frentes de trabalho, que é a festa do Santuário da Babilônia, que envolve vários participantes da GGI-M, como a Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Municipal, Fiscalização, Serviços Públicos, Trânsito, Polícia Rodoviária, DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e a concessionária da rodovia, inclusive até o Padre Everton Luchesi, da paróquia da Babilônia, participou esse mês da reunião. Esses encontros são imprescindíveis para que os eventos transcorram da melhor forma possível e que os participantes tenham toda a estrutura e segurança necessária”, disse Samir Gardini, secretário municipal de Segurança Pública.

Outras operações que já fazem parte do calendário mensal também são discutidas, como operações de escapamentos, fiscalizações em praças e bares, operações de sucatas, que são ações cooperas das instituições como a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Trânsito e a Fiscalização, entre outros.

Samir explica que essas operações em conjunto causam uma integração, uma sinergia positiva. “Cada instituição, sabendo exatamente seu papel, reflete na qualidade dos serviços prestados à população do município. Lembramos que GGI-M também analisa todos os índices de criminalidade e que em São Carlos quase todos caíram, no primeiro semestre desse ano, conforme dados da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo”, finaliza o secretário.

