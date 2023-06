Reunião do GGI-M aborda temas como festa junina e operações em praças

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, coordenou mais uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGI-M) para levantar as principais pautas e operações pertinentes ao mês de junho. O dispositivo conta com a participação de todos os órgãos que fazem parte da segurança pública no município, sejam ligados à Prefeitura ou ao Governo do Estado, estabelecendo diretrizes e ações conjuntas de segurança para cada evento programado.

Conforme calendário repassado ao GGI-M, o mês de junho será marcado por algumas celebrações características desta época do ano, como as Festas Juninas e a Caminhada LGBTQIAP+ e que terão atenção especial. Além disso, outras operações já costumeiramente praticadas, como as Operações Bares/Moralização, Escapamentos e Sucata, seguirão acontecendo normalmente em São Carlos.

O secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Samir Gardini, lembra da importância do GGI-M para o estabelecimento de políticas públicas de fiscalização e coibição de ilicitudes na cidade. “Nestas reuniões, nós debatemos os indicadores e comentamos a situação da segurança pública no município, efetuando a troca de informação entre as instituições envolvidas. Também observamos as demandas de cada órgão e, de acordo com as solicitações, planejamos o calendário de operações do mês em questão”, destaca Samir.

Desta vez, a novidade é a retomada das operações nas praças, agora intitulada de Operação “A Praça é Nossa”, que tem como meta combater o consumo de drogas nas praças públicas. “Com o término das restrições da pandemia, voltamos a receber algumas solicitações da comunidade que reside próximo às praças públicas e pede uma atenção quanto a estes locais por conta do uso de entorpecentes. Sendo assim, faremos algumas operações nestas praças e as pessoas que usam entorpecentes serão abordadas e verificada a situação, no entanto, quem estiver usando a praça para lazer não terá problema nenhum”, acrescenta o secretário.

Participaram da reunião o secretário-adjunto de Segurança Pública e Defesa Social, Paulo Cesar Belonci; o comandante da Guarda Municipal, Michael Yabuki; a diretora do Departamento de Cooperação e Apoio às Políticas de Segurança Pública, Juliana Souza; o diretor de Defesa Civil do município, Pedro Caballero; a chefe da Seção de Monitoramento, Desenvolvimento de Tecnologia e Informação em Segurança Pública, Elisangela Machado; o diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério, e o chefe da Seção de Fiscalização de Posturas da pasta, Marcelo Celenza; o líder da equipe de Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Julinho Wong; a secretária-adjunta de Cidadania e Assistência Social, Ingridi Ienco Cazella; o Capitão PM Gregório e o Sargento PM Elsio, do Corpo de Bombeiros; o Major PM Gonçalves, o Capitão PM Magalhães e o Tenente PM Sonego, da Polícia Militar; e o investigador da Polícia Civil, José Sarraf.

