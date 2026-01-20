Reunião define últimos detalhes do 3º Bike Fest, que acontece em 1º de fevereiro em São Carlos

Representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, organizadores do ciclismo local, Polícia Militar, agentes de trânsito e Guarda Municipal se reuniram na manhã desta terça-feira (20/01), no Paço Municipal, para alinhar os últimos detalhes do 3º Bike Fest São Carlos. O evento será realizado no dia 1º de fevereiro, com concentração no Parque dos Lilases, ao lado do Sesc São Carlos.

O ciclista Everson Padilha, conhecido como Coxinha do Pedala, destacou a importância da retomada do festival. “O Bike Fest chega à terceira edição em São Carlos, um evento muito importante que incentiva o ciclismo na cidade. Ficou um ano sem acontecer, mas agora será o terceiro de muitos que ainda virão”, afirmou. Segundo ele, a expectativa é de aproximadamente 800 participantes. “Teremos dois percursos este ano: um de 35 quilômetros, na área rural, e o urbano, que já é conhecido. É um evento que reúne famílias, crianças e ciclistas experientes.”

O secretário municipal de Esportes, Fernando Carvalho, reforçou que o Bike Fest já faz parte do calendário oficial do município. “Estamos na terceira edição e o evento integra o calendário esportivo de São Carlos. Retomamos agora em 2026, após um hiato em 2025. A proposta é proporcionar um dia de integração entre famílias e amantes do ciclismo”, explicou. O evento será gratuito e contará com 600 vagas para o passeio urbano e 200 para o percurso de longa distância. “Os inscritos poderão retirar um kit com sacochila e camiseta, mas quem não conseguir se inscrever também poderá participar.”

A logística do evento foi detalhada pelo diretor de Esportes Comunitários, Marcos Amaro. “A concentração começa às 7h, no Parque dos Lilases. Às 8h sai o percurso longo, em direção a Ibaté, e às 8h30 o passeio urbano, que percorre a cidade e retorna pela Marginal até o parque. Também teremos uma ciclovia compartilhada de três quilômetros para caminhada, skate, bicicleta e patins. Será uma verdadeira festa da família”, destacou.

As inscrições devem ser feitas pelo site https://seapp.link/3bikefest. A retirada dos kits acontecerá na FESC, na sexta-feira (30), das 10h às 17h, e no sábado (31), das 10h às 14h. Para receber o kit, os participantes deverão doar itens de higiene pessoal ou limpeza, que serão destinados ao Fundo Social, à APAE e à ACORDE. “É uma forma de unir esporte e solidariedade”, ressaltou Amaro.

Retirada de Kits – 3º Bike Fest São Carlos

Itens de limpeza (escolher uma opção):

3 detergentes

2 sapólios

1 kg de sabão em pó

1 litro de álcool

Itens de higiene pessoal (escolher uma opção):

3 sabonetes

3 pastas de dente

1 pacote de absorventes

1 shampoo

3 escovas de dente

1 pacote de fraldas

Datas: 30 e 31 de janeiro de 2026

Local: FESC – Rua Rui Barbosa, 2828 – Vila Nery