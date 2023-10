Reunião define ações para enfrentar chuvas e enchentes

Crédito: divulgação

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE), Engenheiro Mariel Olmo, convocou uma reunião na tarde desta terça-feira, 03/10, na sede da autarquia, para estabelecer ações preventivas e divisão de trabalho para enfrentar o período de chuvas intensas com possibilidades de inundações e enchentes na cidade, que historicamente ocorrem entre os meses de novembro e dezembro.

AÇÕES CONJUNTAS E COORDENADAS - Durante o encontro, ficou definido que o SAAE e a Secretaria Municipal de Serviços Públicos vão atuar em conjunto, e de maneira coordenada, em todas as atividades preventivas que envolvam limpeza de vias públicas, bocas de lobo (bueiros) e galerias pluviais. Ficaram acordadas, também, estratégias de ações em casos de emergência e contingência durante o período de chuvas (de baixa ou grande intensidade), bem como o enfrentamento imediato a alagamentos e enchentes.

EQUIPE REFORÇADA - Participaram da reunião, tratada como compromisso com a cidade e com a população, além do presidente do SAAE, Mariel Olmo, o Chefe de Gabinete, José Augusto Santana; o Gerente de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais, Eduardo Casado; o Gerente de Obras e Saneamento, Lauriberto Corcci (Mola); o Gerente de Apoio Administrativo, Everaldo Ferreira Cruz; o Gerente de Planejamento e Projetos, Dirceu Azzolini Filho; e o Secretário Municipal de Serviços Públicos, Marcelo Silveira Targas.

“Muito importante, oportuno e significativo esse chamamento feito pelo presidente do SAAE. Afinal, prevenção é sempre o primeiro passo que deve ser dado na direção de controle de fenômenos climáticos, e a chuva, entre todos eles, é o que mais nos diz respeito e o que mais nos afeta há anos”, disse Marcelo Targas.

Já o presidente do SAAE, Engenheiro Mariel Olmo, agradeceu a parceria com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e disse que essa união será um divisor de águas no controle e combate às inundações. “Quando nos antecipamos, e principalmente planejamos e nos organizamos, a chance do êxito na empreitada é muito maior. E foi isto o que fizemos hoje, um pontapé inicial de prevenção para enfrentar as chuvas e as enchentes. Porque na medida em que dividimos as responsabilidades, não há sobrecarga. Cada um de nós, com suas equipes, SAAE e SMSP, irá desempenhar um papel fundamental no processo. É uma demonstração prática de responsabilidade e respeito com o centro, com cada bairro e com todos os cidadãos de São Carlos”.

Leia Também