Retirada de canteiro central altera trÃ¢nsito na Av. Luiz Augusto de Oliveira nesta sexta e sÃ¡bado

TrÃ¢nsito - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSPMU) informou que, nesta sexta-feira (20) e sábado (21), será realizada a retirada do canteiro central da Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira.

O serviço será executado pela concessionária Ecovias Noroeste Paulista e faz parte das obras de implantação da terceira faixa da Rodovia Washington Luís (SP-310). A intervenção ocorre no trecho entre a Rodovia SP-318 – Engenheiro Thales de Lorena Peixoto e a Rua Luís Vaz de Camões, na região da rotatória do SAMU.

De acordo com a Secretaria, os trabalhos têm como objetivo a adequação do sistema viário. Durante a execução das obras, poderá haver lentidão no trânsito.

A orientação é para que os motoristas busquem rotas alternativas e, se possível, evitem circular pela via nos dias de intervenção.

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