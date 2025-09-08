Resultados da CUCO 2025 serão divulgados em 10 de setembro com mais de 47 mil alunos premiados

Crédito: divulgação

Na próxima quarta-feira, dia 10 de setembro, o Programa Vem Saber anunciará o resultado final da Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades — CUCO 2025. A edição deste ano premiará 47.492 estudantes divididos nas categorias ouro, prata, bronze e menções honrosas. A nota de corte foi de 50% dos acertos, e o total de premiados representa aproximadamente 30% dos participantes.

Segundo o professor do Instituto de Física de São Carlos, da USP, Antonio Carlos Hernandes, é importante destacar que a premiação é por escola. “Devemos sempre reforçar que a premiação da CUCO é por escola. Assim, independentemente da realidade escolar, localização ou ambiente socioeconômico, haverá estudantes premiados, desde que tenham atingido ou superado a nota de corte”.

A competição valoriza estudantes de todas as três séries do ensino médio. Nesta nona edição, serão concedidos 5.144 prêmios na categoria ouro, 4.037 na prata, 3.059 no bronze e 35.252 menções honrosas. Os vencedores terão acesso a cursos de formação complementar e participarão de uma live exclusiva, voltada a preparar psicologicamente os vestibulandos.

O Coordenador Pedagógico do Programa Vem Saber, Dr. Herbert Alexandre João, enfatiza que “existe uma expectativa natural dos estudantes pela divulgação dos resultados, mas, para nós, o mais importante é poder oferecer, nos próximos dias, o acesso a todos os professores colaboradores ao desempenho individual de cada participante da CUCO”.

Sobre o Programa Vem Saber

A CUCO é um dos projetos promovidos pelo Programa Vem Saber, do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP). Entre suas ações estão o Universitário por um Dia, Cientistas do Amanhã e a Formação Continuada de Professores. Além disso, o programa atua diretamente na Escola Estadual José Ferreira da Silva, em Descalvado, desenvolvendo projetos com estudantes do ensino médio de primeira a terceira série.

A sede do programa fica na área 2 do campus da USP São Carlos, e mais informações podem ser acessadas em: https://vemsaber.ifsc.usp.br/.

