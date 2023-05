Resultados da Agricultura de Precisão são apresentados pela Embrapa São Carlos na Agrishow

Crédito: Mônica Laurito

Conhecida como vitrine das novidades tecnológicas para o agro, especialmente em máquinas e implementos agrícolas, a 28ª Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação - Agrishow, que começou segunda-feira, 1, e vai até sexta-feira, 5, em Ribeirão Preto, oferece uma diversidade de opções para os milhares de visitantes, entre as quais, pela primeira vez, conhecer os resultados da Agricultura de Precisão na produção de vinhos de inverno na Região Sudeste.

A Embrapa Instrumentação (São Carlos) apresenta, no estande corporativo, a pesquisa em vitivinicultura de precisão que realiza em parceria com as vinícolas Terras Altas (Ribeirão Preto) e Casa Verrone (Itobi - SP), com apoio do Núcleo Tecnológico da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig Uva e Vinho), de Caldas (MG) e da Faculdade de Ciências Agronômicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Botucatu (SP).

EXPERIÊNCIA SENSORIAL

“Nossa intenção é que as pessoas façam uma rápida experiência sensorial, para isso, utilizamos recursos visuais como o solo das duas vinícolas, que apresentam coloração e características bem distintas; o equipamento para medir a condutividade elétrica do solo; além da sensação olfativa com amostras da microvinificação feita pela Epamig da variedade Syrah das duas vinícolas, e um demonstrador de aromas de vinhos”, explica o pesquisador Luis Bassoi.

“O público ainda tem a oportunidade de conhecer mapas coloridos das zonas de colheita que mostram diferenças importantes, mesmo em um pequeno vinhedo. Para finalizar, fizemos um exercício sobre o ‘rótulo do futuro’, no qual a aplicação da Agricultura de Precisão poderá estar representada e, na quarta-feira (3) às 15 horas, faremos um bate-papo com as enólogas das duas vinícolas, seguido de uma experiência gustativa”, acrescenta Bassoi.

ÁREAS AMPLIADAS

As vinícolas Terras Altas e Casa Verrone, que já são parceiras nas pesquisas em vitivinicultura de precisão há duas safras, aumentaram, a partir de 2023, a área dos vinhedos para as práticas de Agricultura de Precisão (on farm research). As duas adotam o sistema de dupla poda da videira (diferente do manejo realizado em outras regiões, onde a colheita ocorre durante o verão), para a obtenção de vinhos de inverno.

Na Terras Altas, a área de um hectare - utilizada inicialmente para a vitivinicultura de precisão - foi ampliada também para outros três vinhedos, num total de 3,6 hectares. A cultivar a ser avaliada nos quatro vinhedos é a Syrah, irrigada por gotejamento. Já na Casa Verrone, além da área inicial de 1,1 hectare - também com a cultivar Syrah irrigada por gotejamento – houve a expansão para outro vinhedo de um hectare, com a cultivar Cabernet Sauvignon sem irrigação.

