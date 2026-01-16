Resultado preliminar do chamamento público do Carnaval 2026 é divulgado

Ao todo, foram registradas 40 inscrições, sendo 33 de bandas e sete de DJs. Desse total, 13 inscrições foram inabilitadas por não atenderem às exigências do edital, como número mínimo de integrantes, ausência do plano de trabalho ou envio da inscrição fora do prazo estabelecido. Os proponentes inabilitados poderão apresentar recurso no prazo de até três dias úteis após a publicação da ata, conforme modelo previsto no Anexo VI do edital, por meio do e-mail editais2026saocarlos@gmail.com, direcionado à Comissão Julgadora do Chamamento.

Confira a classificação, com base nos critérios estabelecidos no edital:

DJs:

- BT sonorização e Iluminação – 1º lugar;

- Marcelo Uchoa – 2º lugar;

- Viviane Rodrigues Ribeiro – 3º lugar;

- Anderson Rogerio Benedito – 4º lugar;

- Lucimara Lourdes de Souza Tello – 5º lugar;

- Sofia Alves da Cruz – 6º lugar;

BANDAS:

- Maria Pereira Butcher – 1º lugar;

- Natalia Rachel Donato – 2º lugar;

- Walkir Ferreira da Silva – 3º lugar;

- Muccillo & Muccillo Ltda – 4º lugar;

- Sheila Lima – 5º lugar;

- Regina Dias – 6º lugar;

- Grupo Pago10 – 7º lugar;

- Ana Lígia da Silva Zabotto – 8º lugar;

- Gabriel Donizete Da Silva Ferreira – 9º lugar;

- Tassia Martins Guarnieri – 10º lugar;

- Daiana De Cassia Silvério – 11º lugar;

- Gil-Som e Eventos Ltda ME – 12º lugar;

- Maria Romero – 13º lugar;

- Mariana Ferreira de Freitas – 14º lugar;

- Marcelo Balbino Viana – 15º lugar;

- Associação Cultural Confraria do Samba – 16º lugar;

- Mariana Mestriner Abrahão – 17º lugar;

- Ambrosia Cultural – 18º lugar;

- Sheila Alves Maciel de Lima – 19º lugar;

- Mariana Ferreira de Freitas – 20º lugar;

- Lemonade Purple – 21º lugar;

“Todos os eventos e atrações do Carnaval público de São Carlos estão sendo organizados por meio de chamamentos públicos, garantindo transparência, critérios técnicos e igualdade de condições para os artistas locais e regionais. Nosso objetivo é fortalecer a cultura, valorizar os profissionais da área e assegurar que os recursos públicos sejam aplicados com responsabilidade e eficiência. O Carnaval é uma manifestação cultural importante para a cidade, e estamos trabalhando para oferecer uma programação democrática, organizada e acessível à população”, ressalta Leandro Severo, secretário de Cultura e Turismo.

O resultado final da homologação para DJs e Bandas será publicado no Diário Oficial do dia 4 de fevereiro de 2026. Após a definição da programação oficial com os dias e horários definidos as bandas e DJs serão chamados por ordem de classificação.

Já o resultado final do chamamento público destinado aos blocos carnavalescos será divulgado em 3 de fevereiro. As apresentações ocorrerão em dois circuitos distintos: um na região central da cidade e outro no bairro Cidade Aracy.

Cada bloco contratado receberá o valor de R$ 5 mil por percurso, pago antecipadamente pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Para as apresentações artísticas, com duração de duas horas, o valor previsto é de R$ 7 mil por banda e R$ 1 mil por DJ.

