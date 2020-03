Restaurantes populares suspendem atendimento nos próximos 15 dias

Crédito: Divulgação

No intuito de atender as recomendações do Governo do Estado e atender as recentes determinações da Prefeitura Municipal par evitar a aglomeração de pessoas e não disseminar o COVID-19, responsável pelo Conoravírus, as unidades dos restaurantes populares localizados no Antenor Garcia, Cidade Aracy e Vila Irene suspenderam o atendimento de deixam de fornecer por 15 dias, a princípio, aproximadamente 1,5 mil refeições diárias para a população de baixa renda.

Na manhã desta terça-feira, 17, o secretário municipal de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho informou que a iniciativa foi tomada no intuito de evitar a aglomeração de pessoas em um momento que a preocupação é atender as recomendações dos órgãos de saúde. “Atendemos a cada refeição aproximadamente 500 pessoas em um prazo de 1h30. Temos que resguardar a integridade física daqueles que buscam uma alimentação a baixo custo e evitar a propagação da infecção”, disse Paraná.

O secretário informou que a princípio os restaurantes populares ficam fechados por um período de 15 dias e a decisão pela suspensão aconteceu na manhã de segunda-feira, 16.

“Avisamos as pessoas e emitimos um comunicado. Vamos continuar a avisar pelas redes sociais e pela mídia”, finalizou, salientando que a meta é voltar ao atendimento normal o quanto antes.

