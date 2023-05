Restaurantes populares preparam cardápio especial para homenagear as mães

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, servirá um cardápio especial nos restaurantes populares da cidade nesta sexta-feira, 12. A iniciativa faz parte das comemorações do Dia das Mães, que neste ano é celebrado em todo o país no próximo domingo, 14.

Desta forma, quem comparecer em um dos três restaurantes populares do município poderá se deliciar com sobremesa especial: bombons e açaí. O almoço também será especial com nhoque com molho à bolonhesa, refogado de cenoura com linguiça toscana, salada de repolho com abacaxi e suco de goiaba, além do tradicional arroz e feijão.

Atualmente, São Carlos conta com dois restaurantes populares com refeição no local: a unidade do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), onde é servido almoço das 11h30 às 13h, e a unidade do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55), com jantar das 18h às 19h30. Além destes, o restaurante popular do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) também serve jantar na modalidade marmitex das 18h às 19h20.

Em cada refeição, o usuário do programa paga R$ 1 enquanto o município custeia a outra parte do valor dos alimentos e realiza o preparo.

