Restaurantes populares devem reabrir atÃ© junho, afirma Netto Donato

O prefeito Netto Donato (PP) afirmou, nesta quarta-feira, 11 de março, durante o SÃO CARLOS AGORA ENTREVISTA, que as críticas à terceirização da merenda escolar “são coisa da petezada. Eles adoram um palanque. Eles reclamam que a merenda não é boa. Aí vamos resolver o problema e eles reclamam porque vamos resolver”, comenta.

Netto acusa os petistas de espalharem inverdades sobre o tema. “O pior é que ficam espalhando mentiras. Já disseram que íamos demitir as merendeiras, que íamos fazer cozinha piloto, que íamos servir marmitas para as crianças. Hoje temos um grupo de merendeiras concursadas, um grupo de merendeiras que trabalham para uma terceirizada, temos uma empresa que fornece carne, outra empresa que fornece hortifrúti, outra empresa que fornece macarrão, uma empresa que cuida da limpeza e outra que cuida da manutenção. É uma bagunça total”, destaca.

REABERTURA DOS RESTAURANTES POPULARES – O prefeito garantiu que os restaurantes populares, fechados desde abril do ano passado, devem voltar a servir a população são-carlense até junho deste ano. Netto disse que o programa será reestruturado. Ele destaca que havia desvios, já que nem todas as pessoas que se alimentavam nesses restaurantes eram carentes ou estavam no CadÚnico. Segundo ele, não é justo que toda a sociedade pague para que a comida subsidiada seja servida a alguém que tem condições financeiras de bancar suas refeições.

Por outro lado, Netto disse que as pessoas que eram atendidas nos restaurantes populares e que são carentes receberam, durante todo este tempo, uma cesta básica de alimentos. Ele garante que, apesar de os restaurantes não estarem abertos há quase um ano, durante este período as pessoas realmente carentes foram beneficiadas com a distribuição de cestas básicas de alimentos.

MUSEU ASAS DE UM SONHO – Netto afirmou que vem mantendo constantes conversas com o empresário Marcos Amaro para a formatação de uma PPP que possa reativar o Museu Asas de um Sonho, que reúne um dos maiores acervos de aeronaves civis e militares do mundo. Ele afirma que a questão não é simples, pois a locomoção dos aviões é demorada e trabalhosa, e lembrou ainda que será necessário encontrar uma área coberta com dezenas de milhares de metros quadrados para receber todo o acervo.

RODOPORTO – O prefeito também afirmou que vem tratando a questão da implantação de um novo Terminal Rodoviário com muita cautela, apesar de o projeto já ter o aval do COMDUSC (Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano) de São Carlos.

“Não está parado. Mas hoje temos outras prioridades. Isso vai ser analisado no momento certo, mas hoje isso não é prioridade zero. Precisamos tratar com muita seriedade, pois envolve prédios públicos, envolve terreno público. Quando mexemos com a questão pública, temos que agir com muito cuidado”.

ESCORPIÕES E OUTROS BICHOS – Quanto ao aparecimento de escorpiões e outros animais peçonhentos, Netto ressaltou que este é um tema que ele entregou à Vigilância Sanitária e aos especialistas em educação para que formulem uma solução para o problema. “Se eu tivesse esta solução de colocar as galinhas-d’angola, vão reclamar porque eu estou usando galinhas para resolver os problemas”, comenta.

Ele lembrou que todas as escolas foram dedetizadas. O prefeito também comentou que, embora a galinha-d’angola seja um inimigo natural de escorpiões, aranhas, cobras e outros bichos, ele prefere apostar no conhecimento técnico e científico.

