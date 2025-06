Restaurante alega prejuízo após corte de energia no horário de almoço

Muitos clientes não conseguiram pagar a conta - Crédito: Reprodução

A direção do restaurante Armazém de Maria, localizado na rua Vereador José Pinheiro Filho, no Jardim Tangará, alega que sofreu prejuízos nesta sexta-feira (27) após um corte de energia elétrica. A CPFL afirma que moradores e comerciantes foram avisados com antecedência.

De acordo com a proprietária do estabelecimento, a interrupção ocorreu por volta do horário de almoço, momento de maior movimento no local. Como o restaurante funciona no sistema de buffet, a comida já estava pronta para servir os clientes quando a energia foi cortada.

“Fomos pegos de surpresa. Não houve qualquer aviso prévio”, lamenta a proprietária. Segundo ela, a previsão de retorno da energia seria apenas às 17h, o que impossibilitou a continuidade do atendimento.

Clientes que estavam no restaurante deixaram o local sem pagar as comandas, o que agravou ainda mais o prejuízo. “Além da perda com a comida, que não tem como ser reaproveitada amanhã, tivemos que encerrar o expediente no horário mais importante do dia”, desabafa.

O OUTRO LADO

A CPFL Paulista esclarece que, em relação à interrupção questionada, se trata de uma manutenção programada, necessária para a execução de obras de melhoria na rede de distribuição do trecho. Equipes da companhia estão no local e a energia será normalizada até o final da tarde de hoje (27).

Seguindo as recomendações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o desligamento foi previamente informado por meio de comunicado enviado aos clientes do trecho . Vale destacar que o cliente pode acompanhar as programações de manutenções em sua região por meio do site da companhia, em https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-webapp/#/desligamento-programado .

É importante ressaltar que os clientes devem manter seus dados cadastrais atualizados junto à distribuidora para garantir a coleta dos comunicados . A atualização pode ser feita pelo site www.cpfl.com.br , pelo telefone 0800 010 10 10 (ligação gratuita) ou nas agências e postos de atendimento presencial.

