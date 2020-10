Restaurante Popular do São Carlos ofereceu 500 marmitex no primeiro dia de funcionamento

Crédito: Divulgação

Arroz, feijão, picadinho de carne, legumes e verduras foi o cardápio de quem optou pelo o almoço da nova unidade do restaurante popular que começou funcionar nesta segunda-feira (19/10), no bairro São Carlos VIII.

A fila começou cedo do lado externo da unidade, antes mesmo da abertura que ocorreu às 11h. Umas das exigências para a aquisição e retirada do marmitex foi o uso de máscaras faciais de proteção. A equipe da Secretaria de Agricultura e Abastecimento também exigia o distanciamento social e ofereceu álcool em gel.

O atendimento foi pelo sistema de senha, com o preço normal da refeição no valor de R$ 1,00. Crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com deficiência não pagam. Antes mesmo das 13h todas as refeições já tinham sido retiradas.

“Como iniciamos o atendimento agora no bairro, muitos moradores tiveram dificuldade para manter o distanciamento na fila porque vieram com parentes ou vizinhos. Mesmo assim a nossa equipe ficou atenta e orientou a população. Quanto ao uso de máscaras não tivemos problema, já que todos estavam usando o equipamento de proteção. O restaurante é uma novidade para os moradores do São Carlos VIII que agora tem a opção de comprar uma refeição de qualidade, nutritiva e barata e no caso dos idosos, crianças até 5 anos e pessoas com decifiência de retirar gratuitamente a marmita”, explicou Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento.

A unidade do restaurante popular do Cidade Aracy também reabriu nesta segunda-feira (19/10) com oferecimento de 400 marmitex das 18h às 20h. Já a unidade do Antenor Garcia também permanece aberta, porém agora atende das 17h às 19h com oferecimento de 500 marmitex. O cardápio é o mesmo para as três unidades.

Para a dona de casa Rosemeire Aparecida, 65 anos, a iniciativa é muito boa e vai ajudar muita gente. “Eu achei ótimo. O preço é bom e eu nem pago e não vou precisar mais cozinhar e com isso economizo gás, arroz, óleo, carne. Vou pegar todos os dias essa comida”.

A moradora Amanda da Silva, 30 anos, aprovou o serviço. “Tenho 4 filhos e os gêmeos não tem 5 anos, portanto com R$ 3,00 reais toda minha família almoça e ainda sobra para a janta dos pequenos”.

A Prefeitura de São Carlos também retomou o fornecimento de kits de café da manhã, gratuitamente, para os trabalhadores rurais. No restaurante popular do Cidade Aracy são distribuídos 50 kits e na cozinha comunitária de Santa Eudóxia 150 kits com café com leite, suco de frutas, bolo e pão com presunto e mussarela.

