Restaurante Popular do Antenor Garcia começa a servir marmitex no almoço e jantar

O Restaurante Popular do Antenor Garcia começa a servir a partir de hoje (27) marmitex a R$ 1,00 para a população. Serão 500 refeições no almoço (11h às 13h) e 500 no jantar (17h às 19h).

A Prefeitura Municipal informa a quem irá ao restaurante que utilize, se possível máscara de proteção individual, mantenha o distanciamento dos demais usuários e evite levar crianças.

"Entendemos que este restaurante é um instrumento essencial para a comunidade e, estudando os erros e acertos de outros lugares, chegamos neste formato de distribuição do alimento", postou o prefeito Airton Garcia (PSL) em uma rede social.

