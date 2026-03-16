Restaurante L'Osteria anuncia encerramento das atividades

Crédito: divulgação

O restaurante Losteria, localizado no cruzamento da avenida São Carlos com a rua 28 de Setembro, anunciou o encerramento de suas atividades após seis anos de funcionamento. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do estabelecimento, onde os responsáveis agradeceram aos clientes e colaboradores que fizeram parte da trajetória do local.

Na mensagem publicada, o restaurante destacou que, ao longo desse período, viveu momentos que foram além da gastronomia, com encontros, comemorações, aniversários e conversas que marcaram a história do espaço.

“Nem sempre os ciclos terminam da forma que imaginamos, mas toda história deixa marcas. Depois de seis anos, chegou a hora de nos despedirmos e encerrar as atividades do nosso restaurante”, diz um trecho do comunicado.

Os responsáveis também ressaltaram a importância dos clientes que frequentaram o local ao longo dos anos, afirmando que eles transformaram o espaço em um ambiente “cheio de história e significado”.

Ao final da publicação, a equipe agradeceu especialmente aos colaboradores Cristian, Vitor Hugo e Jhonattan, que acompanharam o restaurante até o encerramento das atividades.

O estabelecimento não informou o motivo do fechamento nem a data exata do último dia de funcionamento.

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