(16) 99963-6036
segunda, 16 de março de 2026
Após seis anos

Restaurante L'Osteria anuncia encerramento das atividades

16 Mar 2026 - 13h52Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Restaurante L'Osteria anuncia encerramento das atividades - Crédito: divulgação Crédito: divulgação

O restaurante Losteria, localizado no cruzamento da avenida São Carlos com a rua 28 de Setembro, anunciou o encerramento de suas atividades após seis anos de funcionamento. O comunicado foi divulgado nas redes sociais do estabelecimento, onde os responsáveis agradeceram aos clientes e colaboradores que fizeram parte da trajetória do local.

Na mensagem publicada, o restaurante destacou que, ao longo desse período, viveu momentos que foram além da gastronomia, com encontros, comemorações, aniversários e conversas que marcaram a história do espaço.

“Nem sempre os ciclos terminam da forma que imaginamos, mas toda história deixa marcas. Depois de seis anos, chegou a hora de nos despedirmos e encerrar as atividades do nosso restaurante”, diz um trecho do comunicado.

Os responsáveis também ressaltaram a importância dos clientes que frequentaram o local ao longo dos anos, afirmando que eles transformaram o espaço em um ambiente “cheio de história e significado”.

Ao final da publicação, a equipe agradeceu especialmente aos colaboradores Cristian, Vitor Hugo e Jhonattan, que acompanharam o restaurante até o encerramento das atividades.

O estabelecimento não informou o motivo do fechamento nem a data exata do último dia de funcionamento.

Leia Também

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy
Cidade14h15 - 16 Mar 2026

SAAE inicia manutenções no sistema de abastecimento em Água Vermelha e no Cidade Aracy

Alunos da CEMEI Lauro Monteiro visitam fábrica de chocolates Tiquinho e vivem manhã especial
Clima de páscoa13h44 - 16 Mar 2026

Alunos da CEMEI Lauro Monteiro visitam fábrica de chocolates Tiquinho e vivem manhã especial

Paróquia São José em São Carlos Celebra Tríduo e Grande Festa do Padroeiro
Cidade08h32 - 15 Mar 2026

Paróquia São José em São Carlos Celebra Tríduo e Grande Festa do Padroeiro

Cantora Regina Dias lança ReVistos, seu novo mergulho na memória da MPB
Música 08h20 - 15 Mar 2026

Cantora Regina Dias lança ReVistos, seu novo mergulho na memória da MPB

Palestra debate "Neurodivergência" no dia 18 de março
Saúde mental 08h17 - 15 Mar 2026

Palestra debate "Neurodivergência" no dia 18 de março

Últimas Notícias