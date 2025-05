Restaurante Bom Prato de São Carlos oferece almoço especial nesta sexta-feira (9)

Compartilhar no facebook

Bom Prato - Crédito: divulgação

Nesta sexta-feira (9), o restaurante Bom Prato de São Carlos irá celebrar o Dia das Mães com um cardápio especial para os frequentadores. O almoço contará com pratos saborosos e nutritivos, como sobrecoxa assada com mostarda e mel, yakissoba de legumes e salada mimosa. Para adoçar o momento, a sobremesa será um delicioso pudim de baunilha.

A unidade de São Carlos, localizada na Rua General Osório, 505. O objetivo da ação é proporcionar um momento especial para as mães que frequentam o programa, valorizando a data com uma refeição diferenciada e acolhedora.

