Resiliente, são-carlense vence o câncer após 7 anos de batalha contra a doença

Edivaldo com a esposa e os filhos menores: felizes e em paz de espírito. Câncer superado - Crédito: Divulgação

Foram necessários 7 anos. Período turbulento e tenso. Momentos em que a perspectiva era de que poderia ocorrer uma derrota, com a morte bem próxima. Fraturas e internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

As batalhas foram longas e desgastantes. Porém, a guerra foi vencida. E, com este sabor da vitória, que Edivaldo Santos de Carvalho, 43, curte cada segundo com familiares. Ele é casado com Salete Isabel (42 anos), é pai de Iara, Débora, Edlaine, Edgar e Ana Maria. A família reside no Cidade Aracy.

Muitos leitores podem questionar o porque desta introdução. O motivo é simples. Uma homenagem a um são-carlense que venceu o câncer, cuja data, o Dia Mundial de combate a doença, é lembrada todos os anos, no dia 4 de fevereiro, com a intenção de conscientizar e unir a população para o controle do câncer. A data foi instituída em 2005 pela União Internacional para Controle do Câncer (UICC), com o objetivo de fazer com que o maior número de pessoas ao redor do planeta fale sobre a doença.

E foi justamente com esta intenção que a família Carvalho procurou o São Carlos Agora que se sensibilizou com a história de luta deste são-carlense que hoje comemora a vida e garantiu à reportagem. “Nunca irei parar de lutar”.

Homem “brabo” e guerreiro

Humilde, mas simpático. Sereno, mas resiliente. De fala pausada, mas seguro. Edivaldo mostrou ser um homem “brabo” . Lutador, como todo bom brasileiro e que agora comemora a remissão de sua grave doença.

Mas, antes de entrar em sua luta particular e que teve o apoio da esposa e filhos, Edivaldo, hoje aposentado, era eletricista e trabalhava até 9 horas por dia. “Não tinha nada, nenhum tipo de problema de saúde”, lembra. Mas, em janeiro de 2016, quando trabalhava em uma granja em Santa Rita do Passa Quatro, sentiu dormência na perna direita. Não ligou. Mas, com o passar dos dias, veio fraqueza e dores constantes nas costas. Por quatro semanas seguidas, chegou a ir na UBS do bairro onde reside e tomar medicamentos, até que um enfermeiro o aconselhou a procurar um profissional da saúde.

Assim procedeu e inicialmente, foi constatado anemia. Mas as dores persistiam. Em novas consultas, chegou a passar por ressonância magnética. Nesta época, perdeu o movimento do corpo e se locomovia em cadeira de rodas. Isso, em um período de três meses.

Edivaldo foi internado na Santa Casa de São Carlos para exames mais detalhados e em um deles, os médicos disseram que ele teria a síndrome de Guillain Barré (distúrbio autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca parte do sistema nervoso, que são os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo).

Entretanto, um médico que atua no Hospital Amaral Carvalho (especializado no tratamento de câncer) e que estava na Santa Casa, ao ver os exames de Edivaldo (isso em dezembro) o diagnosticou, inicialmente, com câncer na coluna e foi orientado a seguir o tratamento no hospital que tem sede em Jaú. E lá, a notícia preocupante: após exames ainda mais detalhados, a origem da doença: Edivaldo não tinha tumor, e sim, um mielona múltiplo (câncer na medula óssea, onde se produz o sangue).

“Isso foi um baque para todos nós. E começamos então o tratamento em janeiro de 2017”, lembrou Edivaldo “Desde então fizemos três ciclos de quimioterapia e a doença persistia”, disse. “Mas no quarto ciclo essa danada entrou em remissão (está adormecida ou não ativa). Há dois anos e meio faço apenas acompanhamento, mas venci esta doença”, comemorou. “Foi mudado o protocolo e a doença enfraqueceu. Que ela durma para o resto da vida. Farei acompanhamento. Mas ficarei só nisso, se Deus quiser”.

Agressiva, o mielona múltiplo deixou sequela. Inicialmente Edivaldo ficou paraplégico. Mas hoje está com tetraplegia. “Este mielona ataca dos ossos. Tive fraturas na coluna e no quadril. Quase morri por várias vezes. Fiquei na UTI. Mas venci e nunca irei desistir. A reabilitação é difícil, mas conto com o apoio de toda família. E isso me dá muita força para amar a vida”, comentou.

Por fim, Edivaldo fez questão de agradecer todos os profissionais da saúde que o acompanham desde 2016 nesta jornada de luta e superação. “Os médicos e enfermeiros de São Carlos e de Jaú, aos motoristas que trabalham na Prefeitura Municipal e que sempre me acompanharam em todas as viagens semanais. A USE-UFSCar onde faço fisioterapia até hoje. Todos foram e são muito importantes. Me deram todo o suporte para que pudesse nocautear esta doença. Hoje vivo e luto pela vida. Sou grato a todos e a Deus por poder ter a chance de tornar público minha luta”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também