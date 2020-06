Residencial Ipê-mirim tem seus contratos assinados com a Caixa

Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (12) os diretores da RPS Engenharia, empresa responsável pela construção do residencial Ipê-Mirim, o superintendente da Caixa Econômica Federal e a Imobiliária Cardinali empresa com a exclusividade das vendas do residencial, estiveram nas instalações da Cardinali para assinar o contrato entre a Caixa e RPS engenharia, garantindo assim a construção de mais de 750 unidades habitacionais dentro do programa habitacional do Governo Federal, o Minha Casa Minha Vida.

A assinatura dessas 148 unidades com a Caixa na manhã desta sexta-feira (12) corresponde ao 1º módulo de casas do residencial Ipê Mirim que é composto de 6 módulos totalizando 759 casas dentro de um empreendimento que contempla amplos espaços públicos e de lazer para os futuros moradores. Segundo o diretor da Cardinali, Italinho Cardinali é um prazer muito grande poder realizar esse sonho que, sem dúvida, é de muitos brasileiros – “Essa parceria com a empresa RPS há mais de 20 anos é fruto de muito trabalho e confiança em nossos serviços prestados. Essa empresa faz parte da história da Cardinali que está no mercado imobiliário desde 1974” – ressalta Italinho.

A imobiliária Cardinali e a RPS Engenharia já possuem um histórico de parceria de mais de 20 anos na construção de casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal, onde a construtora é detentora de uma das técnicas mais modernas em seu processo construtivo. Milhares de famílias já tiveram o sonho da casa própria realizado e hoje são donas de sua própria casa, o que proporciona mais dignidade e esperança para essas famílias.

A RPS atua em todo o nosso estado e é considerada uma das maiores construtoras deste segmento no interior de São Paulo. Comprojetos planejados nos mínimos detalhes que vão desde obras complexas de urbanização até a inclusão de espaços sociais, praças de lazer e área verde. Sempre comprometida em valorizar o investimento e proporcionar mais qualidade de vida para cada famíliaque adquiri seus produtos. Essa parceria na comercialização junto a Imobiliária Cardinali também é levada para essas outras cidades, consolidando cada vez mais a união dessas duas potencias de São Carlos e dando mais agilidade a todo o processo de aquisição da casa própria.

Para a assinatura do contrato esteve presente o superintendente regional de varejo da Caixa, o sr. Roberto de Souza que já participou da assinatura de outros empreendimentos da marca RPS – “mais uma vez temos o prazer de poder assinar o empreendimento e ver a força que essa cidade e toda essa região tem, participando do crescimento e da realização do sonho dessas centenas de pessoas” – relatou Pedro.

O residencial Ipê-mirim possui uma casa modelo toda decorada para quem tiver interesse em visitar, na continuação da Av. José Pereira Lopes, ao lado da horta. Você também pode acessar o site e obter mais informações.

