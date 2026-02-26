Residencial Eduardo Abdelnur recebe 1º Mutirão de Combate à Dengue neste sábado

A Prefeitura de São Carlos promove neste sábado (28/02), das 8h às 14h, o 1º Mutirão de Combate à Dengue no Residencial Eduardo Abdelnur, na região sul do município. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde e integra a 9ª Campanha Regional 2026 “Juntos Contra a Dengue”, promovida pela EPTV.

O mutirão conta com o apoio da Secretaria Municipal de Conservação e Qualidade Urbana e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE). O principal objetivo é intensificar as ações de prevenção e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, especialmente neste período de maior risco de proliferação.

Durante a mobilização, equipes da Unidade de Controle de Zoonoses e Endemias, Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde irão percorrer todas as residências do bairro para realizar vistorias, orientar moradores e recolher materiais inservíveis que possam acumular água parada. Áreas públicas também serão inspecionadas.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que os moradores aguardem a chegada das equipes e não coloquem materiais para descarte nas calçadas antes da vistoria, para que os agentes possam avaliar possíveis focos e repassar as orientações necessárias.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Denise Martins Gomide, cerca de 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências, o que reforça a importância da participação da população. Medidas simples, como manter caixas d’água bem vedadas, eliminar recipientes com água parada, limpar calhas e descartar corretamente objetos que possam acumular água, são fundamentais para reduzir os riscos.

O secretário de Saúde, Leandro Pilha, destaca o caráter preventivo da ação. “O mutirão no Residencial Eduardo Abdelnur é uma estratégia para agir antes que os casos apareçam. Sabemos que a maioria dos focos está dentro das casas, por isso a participação da população é essencial. O combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada. Quando poder público e comunidade atuam juntos, conseguimos reduzir significativamente os riscos e proteger a saúde de todos”, afirma.

Leia Também