Requalificação viária na Rua Miguel Petroni começa nesta quarta-feira com ampliação de rotatória

Nova rotatória Miguel Petroni -

A partir desta quarta-feira (30), a Rua Miguel Petroni, na altura do cruzamento com a Avenida Romualdo Villani, no Jardim Ipanema, passará por uma importante obra de requalificação viária. A intervenção integra uma série de melhorias conduzidas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, com foco na ampliação da capacidade de tráfego e segurança viária.

A principal mudança será a ampliação do diâmetro da rotatória existente, visando otimizar o fluxo de veículos e reduzir conflitos no cruzamento. Em uma segunda etapa, as obras seguirão até o entroncamento com a Rua José Quatrochi, onde será feita reestruturação semelhante. A previsão é que esta primeira fase dure até 40 dias, com obras parciais e interdições totais programadas conforme o andamento.

Além da reestruturação da rotatória, o projeto inclui melhorias no sistema de drenagem pluvial, ampliando a capacidade de escoamento da água da chuva, e a atualização da rede de esgotamento sanitário, o que contribuirá para a elevação do padrão de infraestrutura urbana no bairro.

A obra será realizada como contrapartida técnica da empresa Corpal, em função de empreendimentos desenvolvidos na região, com investimento total de R$ 950 mil. A ação está alinhada às diretrizes do Plano Diretor Municipal, que visa aprimorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida nos bairros.

Durante o período de obras, a Secretaria orienta os motoristas a redobrarem a atenção, respeitarem a sinalização provisória e, sempre que possível, optarem por rotas alternativas para evitar congestionamentos e garantir a segurança de todos.

Leia Também