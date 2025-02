Representantes de instituições de saúde e hospitais filantrópicos do estado participam de curso na Santa Casa de São Carlos

Crédito: Divulgação

A Santa Casa de São Carlos sediou, nesta quarta-feira (05), o curso "Gestão Financeira, Receitas e Custos Hospitalares", promovido pela Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (Fehosp). A capacitação foi conduzida pelo palestrante Luis Santin e reuniu representantes de mais de 45 cidades, promovendo a troca de conhecimentos entre profissionais de hospitais filantrópicos de todo o estado.

O provedor Antonio Valério Morillas Junior deu as boas-vindas aos participantes, acompanhado pelo diretor administrativo e financeiro Danilo Carvalho Oliveira e pela gerente de relações institucionais Ariellen Guimarães. O curso teve como objetivo capacitar gestores e profissionais da área hospitalar para administrar de forma mais eficiente os custos e receitas das instituições, contribuindo para a sustentabilidade financeira e a qualidade do atendimento prestado à população.

O palestrante Luis Santin, CEO da 8SR Gestão e Valor em Saúde, ressaltou a importância do tema e da participação de representantes de diversas cidades. "Essa troca de experiências entre instituições de diferentes regiões permite que boas práticas sejam compartilhadas e aplicadas. A parceria com a Santa Casa de São Carlos e com a Fehosp é fundamental para fortalecer essa rede de conhecimento e garantir que as unidades hospitalares estejam cada vez mais preparadas para enfrentar os desafios do setor", afirmou.

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério, destacou a importância da qualificação contínua dos profissionais e da parceria com a Fehosp. "A gestão eficiente dos recursos hospitalares é essencial para garantir a continuidade e a excelência dos serviços prestados. A capacitação oferecida pela Fehosp fortalece nossas instituições e contribui para que possamos aprimorar cada vez mais a administração hospitalar. Receber esse curso na Santa Casa de São Carlos demonstra nosso compromisso com a profissionalização da gestão e a busca por melhores práticas para atender a população".

Leia Também