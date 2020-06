Representantes de indústria automobilística visitam São Carlos e ficam com boa impressão

Crédito: Divulgação

Dois representantes de uma indústria automobilística, interessada em fixar uma sede no interior do Estado de São Paulo, estiveram na tarde de quinta-feira, 25, em São Carlos e após reuniões, ficaram impressionados.

Um dos responsáveis pela possível vinda da empresa para São Carlos falou com o São Carlos Agora no início da tarde desta sexta-feira, 26, informou que os representantes se reuniram com proprietários de áreas e foram disponibilizados espaços na região Norte da cidade onde poderá ser instalado um prédio para desenvolvimento de projetos da indústria em questão e possíveis parcerias com universidades.

Os representantes ainda não descartaram uma área maior para que seja edificada a fábrica que construiria os veículos.

As informações obtidas pelo São Carlos Agora dão conta que novas rodadas de reuniões irão acontecer, bem como visitas a outras cidades que estão interessadas em receber a indústria.

“Mas posso antecipar que a conversa foi boa em São Carlos e os representantes da indústria automobilística ficaram impressionados com a cidade. Estamos otimista”, disse o representante são-carlense que intermedia as negociações.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também