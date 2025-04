Representantes da Acisc participam do lançamento da Plataforma Gasto Brasil

Para Ivone Zanquim, a plataforma é um marco para o exercício da cidadania - Crédito: Divulgação

A Associação Comercial de São Paulo (ACSP) lançou nesta quarta-feira, 23, em sua sede no centro da capital paulista, a plataforma Gasto Brasil — uma ferramenta digital que exibe em tempo real os gastos públicos da União, dos estados e dos municípios. A novidade foi apresentada em um painel eletrônico instalado na fachada do edifício da ACSP, na rua Boa Vista.

A cerimônia contou com a presença de diversas lideranças do setor empresarial. Representando a Associação Comercial e Industrial de São Carlos (Acisc), participaram a presidente Ivone Zanquim, o vice-presidente Mozart Pedroso e o assessor jurídico Estevam Luiz Muszkat. Eles se juntaram a empresários e dirigentes de entidades comerciais de todo o país, reforçando o papel da rede associativista na defesa da transparência e do controle dos gastos públicos.

Para Ivone Zanquim, a plataforma é um marco para o exercício da cidadania. “Trata-se de uma ferramenta essencial para que o contribuinte acompanhe de forma clara e acessível como os recursos públicos estão sendo utilizados. É uma iniciativa que fortalece a democracia e aproxima a sociedade da gestão pública”, afirmou.

Mozart Pedroso destacou o potencial educativo da ferramenta. “Essa iniciativa estimula uma cultura de responsabilidade fiscal. É fundamental que as pessoas compreendam o impacto de cada centavo arrecadado e cobrem eficiência dos gestores públicos”, declarou.

Já Estevam Muszkat apontou a importância da confiabilidade dos dados apresentados. “A base em informações oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional garante a credibilidade da plataforma. Isso é essencial para que a sociedade tenha confiança no que está sendo divulgado e possa usar esses dados como instrumento de fiscalização”, pontuou.

A ferramenta, idealizada pela ACSP em parceria com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), funciona como uma “calculadora gigante”, projetando dados atualizados com base em informações do Tesouro. O sistema é alimentado por um processo automatizado que coleta, trata e projeta os dados de forma contínua.

Durante o evento, também foi comemorado o aniversário de 20 anos do Impostômetro, painel eletrônico que contabiliza em tempo real a arrecadação de tributos no país. Desde sua criação, o sistema já registrou cerca de R$ 40 trilhões em impostos.

Entre as autoridades presentes estiveram o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, e o idealizador do Impostômetro e presidente Emérito da CACB, Guilherme Afif Domingos.

