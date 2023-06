Representante de São Carlos é segunda colocada no Miss Universo São Paulo

Crédito: reprodução/Redes Sociais

A são-carlense Carol Amaral foi vice-campeã do Miss Universo São Paulo, que foi realizado na noite do último sábado (10), em Ribeirão Preto.

O concurso foi vencido pela modelo, Vitória Brodt que é estudante de economia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mesmo sendo natural de Porto Alegre (RS), ela foi autorizada a representar Campinas por morar há muitos em São Paulo. A jovem vai representar o Estado no Miss Universo Brasil, que ainda terá a data anunciada pelos organizadores.

O evento foi realizado no Centro de Eventos do RibeirãoShopping, em Ribeirão Preto, e reuniu 28 candidatas ao título estadual.

SOBRE O UNVERSO MISS

O Miss Universo São Paulo é um concurso oficial de beleza feminina, que seleciona a representante paulista em busca do título de Miss Universo Brasil e, posteriormente, Miss Universo. Ao longo dos anos, o estado conquistou o Miss Brasil oito vezes, em quase 60 anos de participação. Em 2021, a vencedora do MUSP, Bianca Lopes, ficou entre as 5 primeiras colocadas do concurso nacional de misses. Em 2022 o concurso não ocorreu.

Em janeiro desse ano, a Miss Universo Brasil, a capixaba Mia Mamede, disputou o título de Miss Universo nos Estados Unidos, mas não levou o título. A última vitória veio em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos, que é uma das juradas confirmadas do Miss Universo São Paulo.

Leia Também