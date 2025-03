Repasses de IPVA aumentam 7% no primeiro bimestre em São Carlos

IPVA: alto número de carros, motos e caminhões garantem a São Carlos um bom volume de arrecadação com este imposto - Crédito: Marco Rogério

Os repasses de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) cresceram 7% no primeiro bimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Em janeiro deste ano, quando existe o desconto para o pagamento total à vista com desconto do IPVA ou o pagamento da primeira parcela, a Fazenda Paulista transferiu R$ 39.219.280,91. Em fevereiro esta transferência foi de R$ 14.193.775,88.

Em janeiro de 2024 os repasses de IPVA em janeiro somaram R$ 37.312.360,28 e em fevereiro alcançaram o montante de R$ 12.316.179,82. Assim, os números revelam que nos primeiros dois meses deste ano houve um repasse de R$ 3.784.516,69 maior do que no primeiro bimestre do ano passado. Em 2024, o total de repasses de IPVA alcançou R$ 92.520.949,70.



ARARAQUARA E RIO CLARO- No primeiro bimestre de 2025, dois municípios de porte parecido com o de São Carlos receberam menos transferências da Sefaz-SP de IPVA do que São Carlos. Araraquara recebeu transferências de R$ 48.446.684,74. Rio Claro, em janeiro e fevereiro, recebeu repasses de IPVA da Fazenda Paulista de R$ 40.711.609,98.

O QUE É IPVA -IPVA é a sigla para Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. É um imposto estadual, ou seja, cada estado no Brasil tem suas próprias regras e alíquotas para determinar quanto você precisa pagar.



Se você é dono de um carro, moto, caminhão ou qualquer outro veículo automotor, o IPVA é uma obrigação anual. O valor a ser pago é baseado no preço médio de mercado do seu veículo, também chamado de valor venal.

Esse valor venal é calculado pela Tabela Fipe, que traz uma estimativa dos preços médios de venda para cada modelo no Brasil. Ela é atualizada regularmente para acompanhar as mudanças no mercado.

PARA QUE SERVE O IPVA? - Muita gente acha que o IPVA é usado exclusivamente para cuidar das ruas e estradas. Não é bem assim.

O dinheiro arrecadado com o IPVA é uma receita pública importante e é dividido entre o estado e o município onde o veículo foi registrado. Esses recursos podem ser usados em diversas áreas que fazem parte do dia a dia da população. Entre elas:

Educação;

Saúde;

Segurança pública;

Transporte e mobilidade.

Por exemplo, no estado de São Paulo, 20% do valor arrecadado com o IPVA vai direto para o FUNDEB, fundo que financia a educação básica pública. O restante é dividido igualmente entre o estado e o município de registro do veículo.

Isso significa que, ao pagar o IPVA, você contribui para serviços essenciais, como escolas, hospitais, transporte público e segurança nas ruas. Mesmo que você não saiba exatamente onde o dinheiro será aplicado, ele ajuda a manter a infraestrutura que usamos todos os dias.

Então, quando você quita o IPVA, não está apenas regularizando o seu veículo. Está também ajudando a financiar serviços que impactam a vida de muita gente.

QUEM DEVE PAGAR O IPVA 2025? - Se você tem um veículo emplacado no Brasil, já sabe que o pagamento do IPVA faz parte da rotina anual. Ele vale para carros, motos, caminhões, ônibus e outros veículos, mas como tudo por aqui, existem exceções e variações dependendo do estado onde você mora.

Em algumas situações específicas, certos veículos ficam isentos do IPVA. Normalmente, isso acontece pela idade ou pela função que o veículo desempenha. Vamos a alguns exemplos:

São Paulo: veículos com mais de 20 anos de fabricação não pagam IPVA. Em 2024, isso inclui carros fabricados até 2003.

Minas Gerais: o imposto é reduzido gradualmente conforme o carro envelhece. Quanto mais antigo, menor o valor do imposto.

Santa Catarina: veículos fabricados até 1992 já estão isentos.



Além da idade, outras situações podem garantir isenção, como táxis, veículos adaptados para pessoas com deficiência (PCD), máquinas agrícolas e até carros usados exclusivamente por governos ou prefeituras.

Se você acha que o seu veículo pode estar isento, vale consultar a Secretaria da Fazenda ou o Detran do seu estado. Eles vão te explicar os passos necessários e os documentos que você precisa apresentar para solicitar a isenção.

